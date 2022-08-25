Констанца, Румыния, 25 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Крупнейшая атомная электростанция Румынии в населенном пункте Чернаводэ на юге страны возобновила бесперебойную подачу энергоносителей после аварии, произошедшей несколько дней на одном из энергоблоков. Об этом 25 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

nuclearelectrica.ro Центральный пост управления АЭС Чернаводэ

Причиной неполадок в работе АЭС «Чернаводэ» стала техническая неисправность одной из центральных насосных систем. Сейчас станция работает в штатном режиме.

Напомним, ранее независимые аналитики заявили о невозможности дальнейшего функционирования «Чернаводэ» без дополнительных инвестиций со стороны руководства ЕС. Чернаводская АЭС обеспечивает энергией до 75% территории Румынии и 15% территории Венгрии.