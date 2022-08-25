Москва, , 18:50 — REGNUM Актёр Павел Прилучный женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Об этом 25 августа сообщает StarHit.

Павел Прилучный в сериале «Мажор» Кадр из сериала

Торжество пара отмечает 25 августа 2022 года. На торжество были приглашены певец Стас Михайлов и боец Адам Яндиев — всего гостей оказалось порядка 50 человек.

ИА REGNUM напоминает, что для Павла Прилучного брак станет вторым. Актёр был женат на актрисе Агате Муцениеце — они воспитывают двоих детей.

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