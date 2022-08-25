Нур-Султан, , 18:59 — REGNUM В ближайшее время появления турецкой военной базы в Казахстане ждать не приходится, а само обсуждение этой темы является частью когнитивно-психологической войны против России и Китая. Об этом 25 августа пишет в своём телеграм-канале директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

Информационная война Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Говоря о проекте турецких властей «Великий Туран», эксперт отметил, что он является концептуальным ядром стратегии президента Реджепа Эрдогана и его приближённых, которую Турция сейчас активно реализует.

«Проект «Великого Турана» по сути является творческим развитием неоосманизма — попытки восстановления Османской империи в новых исторических реалиях. Карта нарисована именно в рамках этой идеологии. Крым, Кубань, Кавказ когда-то входили в Османскую империю. Вот и рисуют», — пояснил он.

Читайте также:Турция «не готова стать гарантом безопасности Центральной Азии» — политолог

По словам аналитика, наступило время перестройки миропорядка, а потому карты являются способом визуализации стратегий акторов геоэкономики и геополитики.

«Казахские националисты тоже рисуют карты, в которых целый ряд российских регионов включены в некие карты «будущего Казахстана». Поляки рисуют карты «Великой Польши», сербы — «Великой Сербии», албанцы — карты «Великой Албании», — напомнил он.

Читайте также:Националисты в Казахстане действуют по методичке из Киева — мнение

Глава Института психолого-экономических исследований отметил, что для России важнее то, что ее карты рисуют на форумах оппозиционеров, и там вместо России до 15 разных государств.

«Турецкие амбиции пока не подкреплены ни финансами, ни экономикой, ни человеческим капиталом. Именно эти три фактора некогда угробили Османскую империю. Они не преодолены. А значит «Великий Туран» будет пытаться решать турецкие внутренние проблемы за счет регионов, которые они под разным соусом пробуют в этот проект заманить», — резюмировал Неверов.

Читайте также:Турция относится к казахам как к «людям третьего сорта» — политолог