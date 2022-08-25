Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 25 августа, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямала машиниста автокрана признали виновным в смерти рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

СУ СКР по ЯНАО На месте трагедии

По данным следствия, 10 сентября 2021 года около 23 часов на территории одного из месторождений Тазовского района машинист автокрана, нарушая требования техники безопасности, поднял трубный узел, который своей массой превышал допустимую грузоподъёмность. В результате произошло опрокидывание стрелы крана на кабину автомобиля «Урал», где находился 25-летний водитель подрядной организации, погибший на месте происшествия.

Приговором суда машинисту автокрана назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале за первое полугодие 2022 года произошло 19 несчастных случаев на производстве с групповым, тяжёлым и смертельным исходом, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года (16 случаев).