Кемерово, , 18:42 — REGNUM В Кемеровскую область из Москвы доставили часть конструкции монумента Воину-освободителю. Многотонное основание, на которое установят 12-метровую скульптуру, привезли на большегрузе, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Монтаж монумента Воину-освободителю в Кузбассе Правительство Кемеровской области

«Это исторический момент для всех нас, — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилёв. — В Кузбассе начинается установка монумента Воину-освободителю — точной копии монумента в берлинском Трептов-парке. Мы устанавливаем памятники героям, которые спасли мир от фашизма, для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков».

Остальные ярусы конструкции доставят в регионе с 26 по 31 августа. После этого специалисты приступят к её сборке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25-тонную бронзовую скульптуру солдата с девочкой на руках отлили в московской мастерской.