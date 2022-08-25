Челябинск, 25 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Челябинске общественники просят прокуратуру провести проверку благоустройства парка, в котором погибли новые деревья. Об этом пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рябина

По данным Накануне. Ru, речь идёт о парке «Дружба». Члены общественного объединения «Эко-Standart» утверждают, что там погибло почти 100 деревьев.

Всего в рамках муниципального контракта подрядчик должен был высадить 394 кустарника и дерева. Общая стоимость работ составляла 5,2 млн рублей.

К погибшим активисты относят 51 карагач и липу. Также засохли три берёзы, столько же яблонь, 34 рябины и сосна.

«Ещё примерно столько же находится в удручающем состоянии», — утверждают активисты.