Лос-Анджелес, США, , 18:39 — REGNUM Актриса Морвет Кларк, сыгравшая Галадриэль в сериале «Властелин колец: Кольца власти», рассказала о том, как вживалась в роль, которую также исполняла её коллега Кейт Бланшетт. Об этом 25 августа пишет Entertainment News.

Морвет Кларк в роли молодой Галадриэль Цитата из трейлера т/с«Властелин колец: Кольца власти»

Кларк призналась, что ассоциировала себя с Галадриэль: «У неё очень сильное чувство справедливости, и она довольно жесткая в этом отношении, а я временами могу быть немного жёсткой». Актриса также прокомментировала своё отношение к Кейт Бланшетт, которая сыграла эту героиню в оригинальной кинотрилогии: «Бланшетт была такой огромной частью моего детства, как и сама Галадриэль, что она кажется мне мифическим существом».

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца Власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. Действие шоу происходит во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина, за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».

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