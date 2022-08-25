Берлин, , 18:38 — REGNUM Энергетический и газовый кризис может вызвать резкое сокращение объёмов производства туалетной бумаги в Германии, сообщил 25 августа глава ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.

Туалетный ершик steinchen

Таким сообщением он отметил Всемирный день туалетной бумаги, который отмечается 26 августа.

«В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. При его отсутствии мы больше не сможем обеспечивать бесперебойных поставок», — заявил Кренгель.

При этом он привёл данные ассоциации Die Papierindustrie, согласно которым каждый житель Германии в среднем за один год использует 134 рулона туалетной бумаги.

Об этом он сообщил на фоне принятия правительством Германии пакета правил экономии энергии, в том числе газа, которые обязаны соблюдать и рядовые граждане и компании.

В отличие от предыдущего пакета, новые рекомендации по экономии энергии являются обязательными.

Читайте ранее в этом сюжете: Германии нужен новый план Маршалла — Financial Times