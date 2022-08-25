Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Первоначально возбужденное дело отменила прокуратура.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин провёл совещание по ситуации со сносом объектов культурного наследия в Петербурге. На нём стало известно, что постановление о возбуждении уголовного дела о сносе флигелей особняка Салтыковой отменено заместителем прокурора Петербурга.

«Повторно возбуждено уголовное дело по указанному факту», — сообщает Следком.

Там же добавили, что в Петербурге задержан ещё один подозреваемый в избиении градозащитника Олега Мухина. СКР направил ходатайство о его аресте. Бастрыкин поручил повторно ходатайствовать в суде об аресте ещё одного подозреваемого Николая Маркова. Напомним, что суд отказал заключать Маркова под стражу.

«В случае повторного отказа судом в заключении под стражу глава ведомства поручил подчинённым доложить о причинах решения», — заключили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительные работы на особняке будут приостановлены до вступления в силу решения суда.