Вашингтон, 25 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. США и Китай могут заключить соглашение, в соответствии с которым бухгалтеры американского регулятора смогут отправятся в Гонконг для проверки аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах, сообщает 25 августа газета The Wall Street Journal.

Votpusk.ru Гонконг

По информации издания, совет по надзору за бухгалтерским учетом в государственных компаниях США (PCAOB) требует, чтобы китайские компании, зарегистрированные в Нью-Йорке, передали рабочие документы по аудиту и другие данные из Китая в Гонконг. Ожидается, что после этого представители PCAOB отправятся в Гонконг для проведения проверки на месте.

Напомним, что китайским компаниям может быть запрещен доступ на американские биржи, если Китай не выполнит требование Вашингтона о предоставлении полного доступа к бухгалтерским документам своих фирм, зарегистрированных в США.

Как правило, Пекин запрещает иностранным государствам проверять аудиторские документы местных бухгалтерских фирм, ссылаясь на соображения национальной безопасности.