Краснодар, 25 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Выездное заседание постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества состоялось в Краснодаре, передаёт 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Заседание постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества состоялось в Краснодаре

В нём приняли участие руководитель комиссии, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Николай Долуда («Единая Россия»). С приветственным словом к журналистам и сотрудникам пресс-служб, освещающим деятельность казаков, обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Заседание постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества состоялось в Краснодаре

Совет при президенте РФ по делам казачества выразил благодарность за оказание содействия в деятельности генеральному директору ООО «Регнум» Юлии Крижанской.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Благодарность за оказание содействия в деятельности генеральному директору ООО «Регнум» Юлии Крижанской

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда вручил почётную грамоту редакции ИА REGNUM за высокий профессионализм и личный вклад в формирование положительного образа казачества в медийном пространстве Российской Федерации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Почётная грамота редакции ИА REGNUM

Редактор федеральной редакции ИА REGNUMЕвгений Цоц провёл для сотрудников пресс-служб мастер-класс по работе с информационной повесткой.