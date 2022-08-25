Симферополь, 25 августа 2022, 18:31 — REGNUM Самолёт-разведчик RC-135W британских ВВС пролетел над морем в районе Крымского моста. По данным Flightradar, это произошло 24 августа.
Самолёт сделал круг над морем в указанном районе, затем развернулся и улетел. По данным сервиса Flightradar, RC-135W вошёл в воздушное пространство Румынии.
Отмечается также, что ещё спустя несколькими часов этот самолёт осуществил повторный вылет в сторону Крымского моста.
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