Симферополь, 25 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Самолёт-разведчик RC-135W британских ВВС пролетел над морем в районе Крымского моста. По данным Flightradar, это произошло 24 августа.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Самолёт сделал круг над морем в указанном районе, затем развернулся и улетел. По данным сервиса Flightradar, RC-135W вошёл в воздушное пространство Румынии.

Отмечается также, что ещё спустя несколько часов этот самолёт осуществил повторный вылет в сторону Крымского моста.