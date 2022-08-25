Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Еще одна группа членов Конгресса США 25 августа прибудет с официальным визитом на Тайвань, что станет уже третьим визитом за месяц, несмотря на возражения со стороны Пекина, сообщает Reuters.

Визит на Тайвань Нэнси Пелоси Taiwan Presidential Office

Ранее Китай, решительно возражающий против поездок представителей Демократической партии США на Тайвань, начал военные учения вблизи острова после официального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

Имена членов новой американской делегации пока не сообщаются, однако известно, что они прибудут на американском военном самолете и встретятся с президентом Тайваня Цай Инвэнь 26 августа.

В заявлении министерства иностранных дел Тайваня есть информация о том, что «важные гости» прибудут в аэропорт Тайбэя «Суншань» после 23:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в ходе встречи в Тайбэе с делегацией американских ученых из Гуверовского института заявила, что Тайвань продолжит укреплять свою оборону и сохранит сотрудничество с США в указанной сфере.

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