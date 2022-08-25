Казань, , 18:12 — REGNUM В большинстве районов Татарии из-за длительного периода высоких температур и отсутствия эффективных осадков отмечается опасное явление «атмосферная засуха», повсеместно установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов. Об этом 25 августа сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

С 26 по 28 августа погода в Татарии не изменится. Температура воздуха в ночные часы ожидается на уровне 15 градусов тепла, в дневное время прогнозируется до +34 ˚С. Осадки маловероятны.

В начале следующей недели, 29 августа, сохранится жаркая погода с аналогичным температурным режимом, в отдельных районах республики днем возможен небольшой кратковременный дождь.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году сельскохозяйственная отрасль Татарии из-за засухи недополучила более 40 млрд рублей. Режим чрезвычайной ситуации действовал в 42 районах РТ (кроме Дрожжановского района).

Читайте также: Ещё в нескольких районах Удмуртии наблюдается атмосферная засуха

Читайте также: В Татарии из-за жары снова закрыли для посещения леса