Ульяновск, , 18:11 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области планируют расчистить и рекультивировать заросший кустарниками водоём. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Водоём Наталия Николаева © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды». Предмет контракта — расчистка водного объекта, расположенного на улице Масленникова в Димитровграде. Перечень работ включает, в частности, корчёвку деревьев, расчистку вручную площадей от кустарника и мелколесья, рекультивацию участка, очистку береговой зоны и акватории.

Как следует из документа, данный водоём протяжённость 88 метров и площадью 2819 кв. метров.

Начальная цена контракта определена в размере 1 617 071,29 рублей. Источник финансирования — субсидии из областного бюджета и средства муниципальной казны Димитровграда на 2022 год.

Заявки завершат принимать 1 сентября. При подписании контракта на расчистку водоёма даётся 80 дней.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске на подготовку документации, по которой будут проведены противооползневые мероприятия и строительство берегоукреплений на участке Волжского склона оценили в 260 млн рублей.

Подробнее: В Ульяновске на проект по берегоукреплению запланировали 260 млн рублей