Ульяновск, 25 августа, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В городе Димитровграде Ульяновской области планируют расчистить и рекультивировать заросший кустарниками водоём. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Водоём

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды». Предмет контракта — расчистка водного объекта, расположенного на улице Масленникова в Димитровграде. Перечень работ включает, в частности, корчёвку деревьев, расчистку вручную площадей от кустарника и мелколесья, рекультивацию участка, очистку береговой зоны и акватории.

Как следует из документа, данный водоём протяжённость 88 метров и площадью 2819 кв. метров.

Начальная цена контракта определена в размере 1 617 071,29 рублей. Источник финансирования — субсидии из областного бюджета и средства муниципальной казны Димитровграда на 2022 год.

Заявки завершат принимать 1 сентября. При подписании контракта на расчистку водоёма даётся 80 дней.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске на подготовку документации, по которой будут проведены противооползневые мероприятия и строительство берегоукреплений на участке Волжского склона оценили в 260 млн рублей.

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