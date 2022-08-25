Челябинск, , 18:09 — REGNUM Вокруг Челябинска будет создан зелёный лесопарковый пояс. Эту инициативу 25 августа поддержали депутаты регионального Заксобрания.

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Общая площадь пояса составит 31 750 га. Он проляжет по территориям Копейска, Челябинска, Красноармейского и Сосновского районов, а также лесного фонда Красноармейского, Смолинского, Долгодеревенского, Еткульского и Кременкульского лесничеств. Также в пояс включены Челябинский, Ужовский и Каштакский боры.

При этом площадь пояса не может быть уменьшена. Её можно только увеличивать.

Как сообщало ИА REGNUM, тема создания вокруг Челябинска зелёного пояса поднималась с 2017 года. Добавим, этот город является одним из экологически неблагополучных на Урале и в России.