Челябинск, 25 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Вокруг Челябинска будет создан зелёный лесопарковый пояс. Эту инициативу 25 августа поддержали депутаты регионального Заксобрания.

ИА REGNUM Челябинск

Общая площадь пояса составит 31 750 га. Он проляжет по территориям Копейска, Челябинска, Красноармейского и Сосновского районов, а также лесного фонда Красноармейского, Смолинского, Долгодеревенского, Еткульского и Кременкульского лесничеств. Также в пояс включены Челябинский, Ужовский и Каштакский боры.

При этом площадь пояса не может быть уменьшена. Её можно только увеличивать.

Как сообщало ИА REGNUM, тема создания вокруг Челябинска зелёного пояса поднималась с 2017 года. Добавим, этот город является одним из экологически неблагополучных на Урале и в России.