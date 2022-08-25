Москва, , 18:08 — REGNUM Попытки киевского режима вернуть контроль над Запорожской АЭС имеют экономическую подоплеку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

По его словам, России обстрелы АЭС не нужны, а цели киевского режима понятны.

«Хочет либо сохранить ЗАЭС в составе энергосистемы, чтобы продавать электричество за рубеж, либо добиться её консервации и тем самым создать дефицит электроэнергии в Запорожской и Херсонской областях. Логика — обесточим освобожденные территории. Чисто террористическая логика — или взорвем, или добьемся своего угрозами», — сказал депутат.

С точки зрения стратегии, считает Нечаев, обстрелы ЗАЭС — это признак отчаяния и бессилия.

«Так не ведут себя, когда планируют победить. Так поступают, когда понимают, что поражение неизбежно. Отбить АЭС и регион не получается, так пускай все будет уничтожено. Это безответственно по отношению ко всему миру», — подчеркнул парламентарий.

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