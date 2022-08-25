Женева, Швейцария, 25 августа, 2022, 18:08 — ИА Регнум. С начала 2022 года в мире от последствий коронавирусной инфекции скончался уже 1 миллион человек. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Гебреисуса, только с начала этого года в мире от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 скончался миллион человек. В связи с этим человечество пока не может утверждать, что научилось жить с ковидом, ведь показатель смертности всё равно очень высок, при том что в мире есть всё для борьбы с этим патогеном.

«В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей», — сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ВОЗ заявил, что треть населения Земли так и не привилась против коронавируса.