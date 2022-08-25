Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Провозглашаемая американским президентом Джо Байденом «защита демократии» киевского режима ложна, заявил американский историк Стивен Вертхейм в интервью Foreign Policy.

Бывш. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя события на территории б. УССР, обострение конфликта Штатов с Россией, а параллельно — с Китаем, Вертхейм сказал, что когда многие страны слышат — мол, на кону идущих сейчас боевых действий «для США и Запада стоит защита демократии от самодержавия», они понимают, что «их призывают к какой-то бесконечной борьбе».

Он отметил, что спецоперацию вовсе не сворачивают, так что перспективы такой защиты демократии совсем не радужны. Историк призвал взглянуть правде в глаза: совсем не все страны мира «являются демократиями». А уж про киевский режим все давно знают, что «если там и была демократия, то глубоко порочная».

Стивен Вертхейм «Было бы мудро, если бы администрация [США] умерила свои призывы или представление войны как борьбы между демократией и автократией и сосредоточила внимание на защите суверенитета».

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