Краснодар, 28 января, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете предъявлено бывшему майору МВД Алексею Дымовскому, известному по обращению к Владимиру Путину о злоупотреблениях в полиции Новороссийска.

Информацию о том, что Дымовскому предъявлено новое обвинение, «Коммерсантъ-Кубань» подтвердили в правоохранительных органах. Официальной информации об этом пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дымовский получил известность в 2009 году после того, как опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о злоупотреблениях в органах внутренних дел в Новороссийске. После этого Дымовский был уволен, а в его отношении возбудили дело о мошенничестве. В октябре 2019 года его фамилия вновь появилась в СМИ — в его отношении возбудили дело по статье о хранении боеприпасов. Задержали Дымовского в тот момент когда он, по его словам, ехал в отдел сдавать найденную взрывчатку. Суд отправил Дымовского в СИЗО.