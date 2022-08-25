Вашингтон, 25 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Практически половина американцев не поддерживает внешнюю политику президента США Джо Байдена, сообщает 25 августа The Economist со ссылкой на совместный опрос с институтом YouGov.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Исследование выявило, что внешнеполитический курс действующего главы Белого дома не одобряет более 49% американцев. При этом 34% респондентов заявили, что активно не поддерживают курс Байдена, и еще 16% — что не поддерживают его в некоторой степени. Кроме этого, 12% респондентов заявили, что не уверены в своей позиции по этому вопросу.

Уточняется, что в онлайн-опросе приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних американских граждан всех возрастных категорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Джо Байдена теряет популярность на фоне экономических трудностей и небывалой инфляции в США, вызванной санкциями против России. Кроме того, у американцев всё больше вопросов вызывает здоровье главы Белого дома, который периодически демонстрирует признаки неадекватности.