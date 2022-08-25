Казань, , 17:55 — REGNUM Женская сборная Татарии по волейболу гарантировала себе место в финале Спартакиады за тур до завершения группового этапа. Об этом 25 августа сообщает минспорта РТ.

Женская сборная Татарии по волейболу Minsport. tatarstan.ru

Казанское «Динамо-Ак Барс», выступающее на Спартакиаде под вывеской сборной Татарии, в упорной борьбе победило сборную Калиниградской области со счетом 3:1.

Сборная Татарии лидирует в турнире после одного проигрыша и пяти побед.

Матч за третье место, а также финал пройдут в Москве 27 августа.

ИА REGNUM напоминает, мужская сборная Татарии по волейболу одержала победу над командой Санкт-Петербурга в финале турнира на всероссийской Спартакиаде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

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