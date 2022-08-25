Кострома, , 18:40 — REGNUM Депутат думы города Костромы Сергей Сергейчик пообещал «жёстко» контролировать вопрос с застройкой территории бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково. Об этом он заявил в ходе встречи с общественниками на объекте, передаёт «СМИ 44».

Табличка Наталья Диева

«Сегодня мы из первых уст, от собственника, получили информацию о том, что никакой жилой застройки на объекте не планируется, здесь, в соответствии с ранее заявленными целями использования, будет именно санаторий. Данные решения будут закреплены протокольно, депутатский корпус возьмёт их на постоянный жёсткий контроль. Также во избежание дальнейших кривотолков застройщику рекомендовано разместить концепцию развития санатория «Костромской» в СМИ и иных доступных источниках в срок до 1 сентября», — сказал депутат.

Также Сергейчик отметил недочёты городской администрации по содержанию территории, прилегающей к строениям бывшего санатория. Чиновникам поручили осветить пешеходные дорожки, убрать мусор, покосить траву. Как ранее писало ИА REGNUM, санаторий принадлежал профсоюзам и был продан частным инвесторам в 2015 году. Здания здравницы находятся на земле, имеющей статус Особо охраняемой природной территории регионального значения. На этом участке располагается пруд, растут ценные деревья. Кроме этого, около санатория любят гулять жители Малышково.

В августе текущего года в городе случился скандал — общественники заметили, что частник начал подготовку к строительству. Он демонтировал водонапорную башню и использовал её кирпич для обустройства подъездной дороги. При этом, инвесторы не показали чиновникам проект с указанием того, что они намерены строить на спорной земле и как намерены сохранять окружающую среду. Общественники предположили, что ООПТ хотят застроить многоэтажными домами, в то время как на этой земле можно возводить только объекты здравоохранения, отдыха, рекреации и временного пребывания, санаторно-курортного назначения.

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