Берлин, , 17:50 — REGNUM Командование иностранных наёмников, воюющих за киевских нацистов, злоупотребляет полномочиями, организует грабежи магазинов и отправляет подчинённых на верную смерть, сообщила 24 августа германская газета Der Spiegel со ссылкой на участников этих вооруженных формирований.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, командиры озабочены наживой, а не выполнением боевых задач, при этом ведут себя оскорбительно и даже допускают сексуальные домогательства в отношении подчиненных.

В частности, такими «подвигами» прославился польский наёмник Петр Капусцинский, известный также как Саша Кучинский. Он разыскивается в Польше за мошенничество, а на самой Украине каким-то образом избежал ответственности за изнасилования, грабежи и незаконное хранение оружия.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр и собрать там дорогую мебель, электронику и всякие ценности. Местные жители видели, как мы грузили награбленное, и мне было неудобно», — рассказал изданию один из наемников.

Газета сообщает, что в подразделениях много уголовников, выпущенных из тюрем в обмен на участие в боевых действиях. При этом их боеспособность невысока.

По словам одного из американских наемников, их киевские «коллеги» и начальники пренебрегают жизнями своих боевиков и зачастую посылают их на верную смерть.

«Мы буквально остались позади, и они не хотели нас оттуда эвакуировать… Мы сказали командирам, что наши позиции обнаружены русскими, и если мы останемся там, мы все умрем. Предупреждение было проигнорировано. В итоге четверо погибли, еще несколько были ранены, а один попал в плен», — пожаловался изданию наёмник из США.

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