Берлин, 25 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Командование иностранных наёмников, воюющих за киевских нацистов, злоупотребляет полномочиями, организует грабежи магазинов и отправляет подчинённых на верную смерть, сообщила 24 августа германская газета Der Spiegel со ссылкой на участников этих вооруженных формирований.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

По их словам, командиры озабочены наживой, а не выполнением боевых задач, при этом ведут себя оскорбительно и даже допускают сексуальные домогательства в отношении подчиненных.

В частности, такими «подвигами» прославился польский наёмник Петр Капусцинский, известный также как Саша Кучинский. Он разыскивается в Польше за мошенничество, а на на территории б. УССР каким-то образом избежал ответственности за изнасилования, грабежи и незаконное хранение оружия.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр и собрать там дорогую мебель, электронику и всякие ценности. Местные жители видели, как мы грузили награбленное, и мне было неудобно», — рассказал изданию один из наемников.

Газета сообщает, что в подразделениях много уголовников, выпущенных из тюрем в обмен на участие в боевых действиях. При этом их боеспособность невысока.

По словам одного из американских наемников, их киевские «коллеги» и начальники пренебрегают жизнями своих боевиков и зачастую посылают их на верную смерть.

«Мы буквально остались позади, и они не хотели нас оттуда эвакуировать… Мы сказали командирам, что наши позиции обнаружены русскими, и если мы останемся там, мы все умрем. Предупреждение было проигнорировано. В итоге четверо погибли, еще несколько были ранены, а один попал в плен», — пожаловался изданию наёмник из США.