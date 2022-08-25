Оттава, 25 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Союзники НАТО инвестируют в новые воздушные и морские возможности на Крайнем Севере. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«НАТО уже наращивает свое присутствие на Крайнем Севере. Новое командование альянса следит за тем, чтобы морские линии связи в Атлантическом океане оставались свободными и безопасными. Союзники, включая Канаду, инвестируют в новые воздушные и морские возможности. НАТО и союзники регулярно проводят арктические и противолодочные учения, чтобы гарантировать, что мы остаёмся готовыми действовать в любых условиях и защищать каждый дюйм арктической территории от любой угрозы. Два крупнейших учения НАТО за последние годы — «Trident Juncture» и «Cold Response» —прошли на Крайнем Севере», — написал Столтенберг.

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Ранее Канада начала военные учения в Арктике «Нанук». Для участия задействованы 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, а также три патрульных корабля береговой охраны.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Гренландии хочет укрепить позиции Гренландии в политике обороны и безопасности путем установления более прямой связи с НАТО. В частности, будет тратить два миллиона долларов в год на присутствие в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявила министр финансов, сырья, юстиции и равноправия ГренландииНаая Натаниэльсен.

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