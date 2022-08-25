Вашингтон, 25 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Британский принц Гарри и Меган Маркл забрали пса из американского питомника, который был закрыт в связи с нарушениями техники безопасности, сообщает 25 августа New York Times.

Office of the Governor-Genera Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри и Меган взяли домой семилетнего бигля по кличке Мама Мия. Теперь она будет жить в особняке герцогов Сассекских в Калифорнии вместе с их детьми Арчи и Лилибет.

Мама Миа является одной из четырёх тысяч биглей, спасенных из питомника, который был закрыт за нарушение техники безопасности. При этом герцогиня уделила внимание тому, чтобы новые хозяева нашлись для всех спасенных собак. Отмечается, что данная история привлекла внимание любителей животных по всей стране.