Кемерово, 25 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Новокузнецке открыли Центр уличного баскетбола. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Баскетбол

«Мы меняем облик наших городов, делаем их более современными и удобными, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — При этом мы опираемся на историю нашего региона, помним тех, кто строил Кузбасс, закладывал основу его промышленной мощи. Недалеко от спортплощадки установлена стела «Город трудовой доблести» — это отличный пример, как добиваться побед в самых сложнейших ситуациях».

Вскоре будет благоустроена территория между сквером и баскетбольным центром.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Новокузнецку было присвоено звание «Город трудовой доблести». Стела с изображением герба города и текстом Указа президента России о присвоении почётного звания будет установлена в сквере имени маршала Георгия Жукова.