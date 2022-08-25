Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Сервис Netflix начал работу над документальным сериалом о британском исполнителе Робби Уильямсе. Об этом 25 августа пишет Deadline.

Робби Уильямс

Выход шоу запланирован на 2023 год — для съёмок проекта предусмотрен «эксклюзивный доступ» к Уильямсу. Сериал позиционируется как «взгляд на мировую икону и прирождённого артиста, который пережил взлёты и падения, находясь в центре внимания более 30 лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Робби Уильямс подписал контракт на производство фильма о нём. Рабочее название проекта — Better Man.

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