София, 25 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Официальная София намерена вести переговоры с Газпромом о поставках в Болгарию природного газа «исключительно на ранее заключенных с Москвой контрактных договоренностях». Об этом 25 августа со ссылкой на заявление действующего болгарского министра энергетики Росена Христова сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

По словам Христова, Болгария «крайне заинтересована» в развитии энергетических отношений с РФ.

Росен Христов «У нас есть согласованные с Российской Федерацией пути развития дальнейшего сотрудничества в газовой сфере, София их продолжит».

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Напомним, ранее из-за угрозы энергетического коллапса в Болгарии правительство выразило намерение активизировать сотрудничество с «потенциальными партнерами» в деле доставки на болгарскую территорию природного газа.

Помимо Российской Федерации, в качестве таких партнеров названы Греция, Азербайджан и Сербия.