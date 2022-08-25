Брянск, , 17:39 — REGNUM Плитами из белорусской Гомельской области благоустроят площадь Партизан в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства региона.

Ремонт площади в Брянске http://www.bryanskobl.ru

Гранит используют при реконструкции главной площади города. Контракт на поставку стройматериала подписал брянский подрядчик и гомельский щебёночный завод. В Брянск уже доставили первые грузовики с гранитом из карьера «Надежда».

Как сообщало ИА REGNUM, на время ремонта площади временно отключён от подачи газа Вечный огонь.

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