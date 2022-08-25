Энергодар, Бывш. УССР, , 17:42 — REGNUM Об аварийном отключении 25 августа двух энергоблоков Запорожской АЭС из-за пожара после обстрела ВСУ написал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Оболочка корпуса энергоблока реактора Илья Иванов © ИА REGNUM

Он рассказал, что автоматика сработала из-за пожара, который возник в результате обстрела станции бандеровскими боевиками. Пожар вспыхнул в охранной зоне воздушной линии ВЛ-750 кВ.

Евгений Балицкий «Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения».

Затем он добавил, что один энергоблок АЭС сразу после ликвидации пожара был запущен в работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о восстановлении электроснабжения на части территорий, получающих энергию с ЗАЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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