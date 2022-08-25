Энергодар, Бывш. УССР, 25 августа 2022, 17:42 — REGNUM Об аварийном отключении 25 августа двух энергоблоков Запорожской АЭС из-за пожара после обстрела ВСУ написал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что автоматика сработала из-за пожара, который возник в результате обстрела станции бандеровскими боевиками. Пожар вспыхнул в охранной зоне воздушной линии ВЛ-750 кВ.
Затем он добавил, что один энергоблок АЭС сразу после ликвидации пожара был запущен в работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о восстановлении электроснабжения на части территорий, получающих энергию с ЗАЭС, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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