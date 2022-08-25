Женева, Швейцария, , 17:37 — REGNUM Треть населения планеты по-прежнему не вакцинирована против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 25 августа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

Вакцинация Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании

По словам главы ВОЗ, треть мирового населения всё ещё не вакцинировалась от коронавируса. В том числе не вакцинировались две трети работников системы здравоохраненияи три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

«Однако многое еще предстоит сделать», — отметил Гебреиусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с на второй год пандемии коронавируса в мире была проведена беспрецедентная по масштабам и новизне кампания по тотальной вакцинации против коронавируса. При этом массово вводились эксперементальные вакцины, фактически не прошедшие полный цикл одобрения.