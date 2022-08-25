Женева, Швейцария, 25 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Треть населения планеты по-прежнему не вакцинирована против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 25 августа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Вакцинация

По словам главы ВОЗ, треть мирового населения всё ещё не вакцинировалась от коронавируса. В том числе не вакцинировались две трети работников системы здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

«Однако многое еще предстоит сделать», — отметил Гебреиусус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на второй год пандемии коронавируса в мире была проведена беспрецедентная по масштабам и новизне кампания по тотальной вакцинации против коронавируса. При этом массово вводились экспериментальные вакцины, фактически не прошедшие полный цикл одобрения.