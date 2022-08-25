Москва, 25 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Заявление Совета Думы по ситуации на Запорожской АЭС не останется непрочитанным и невостребованным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Уже завтра адресаты получат заявление Совета Государственной думы. Уже сегодня мы начали контакты с нашими коллегами из парламентов мира, международных парламентских организаций, известными политиками, экспертами, прежде всего, европейского континента», — сказал депутат.

По словам Слуцкого, именно граждане Европы являются заложниками той ситуации, которую провоцирует нацистский Киев.

«Как председатель комитета по международным делам Государственной думы, комитета, который готовил данный документ, буду проводить сеансы видеоконференцсвязи с рядом коллег-председателей комитетов и комиссий по иностранным делам парламентов мира с целью разъяснить нашу позицию», — добавил он.

Также Слуцкий заявил, что как член российской делегации на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, он будет работать по этому вопросу с чиновниками организации и членами других национальных делегаций.

Напомним, Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС и прекратить поставки киевскому режиму вооружений.