Пенза, 25 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Всероссийский турнир по теннису «Олимпийские надежды России» пройдет на пензенских кортах с 26 августа по 4 сентября. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте до 15 лет, сообщает министерство физической культуры и спорта Пензенской области.

Теннис

Для участия в турнире заявились 40 юношей и 33 девушки со всей России. Юные теннисисты поборются за место в сборной команде страны.

Соревнования пройдут при поддержке Федерации тенниса России.

ИА REGNUM ранее передавало, российские и белорусские клубы по настольному теннису не будут играть в еврокубках в сезоне 2022/23. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса и подкреплено опросом европейских клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Кубке Европы в сезоне 2021/22.

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