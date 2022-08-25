Оттава, , 19:30 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Кембридж-Бейнамерен посетить Канадскую исследовательскую станцию в Арктике и встретиться с военнослужащими канадских вооруженных сил, развернутых в Арктике в рамках операции «Нанук», которая включала морское патрулирование с участием датских, французских и американских коллег. Об этом он заявил в статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Канада вносит свой вклад в нашу безопасность многими способами, в том числе в Арктике. Канадские рейнджеры — «глаза и уши» Канады в регионе, они обучают жизненно важным навыкам выживания другие силы НАТО. В Канаде также будет размещен Центр передового опыта НАТО по вопросам изменения климата и безопасности в рамках наших возросших усилий по борьбе с изменением климата, в том числе в этом жизненно важном регионе», — написал Столтенберг в обзорной статье.

Отметим, что операция «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях. Кроме того, она направлена на налаживание связей с общественностью на Крайнем Севере, а также на проведение научных исследований и патрулирование вдоль Северо-Западного прохода для обеспечения безопасности Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кембридж-Бэй прибыли 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, чтобы провести первый этап аэромобильных учений. Первый из четырёх этапов операции «Нанук» запланирован на август и сентябрь 2022 года.

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