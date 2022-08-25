Екатеринбург, 25 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения. Решение 25 августа вынес Верх-Исетский райсуд города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ему запретили посещать публичные мероприятия. Также наложен запрет на общение со свидетелями и на пользование связью. Из-под стражи его освободили в зале суда.

Мера будет действовать по 29 сентября. Впрочем, пока её можно обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана обвиняют в дискредитации российской армии. Его задержали 24 августа.

Следователь требовал запретить ему покидать жильё с 0:00 до 23:59 по местному времени. Но в этой части ходатайство не было удовлетворено.