Великий Новгород, , 17:37 — REGNUM Новгородская область получит более 100 млн рублей от Ростуризма на развитие туристической отрасли. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Материальную поддержки туризма реализуют в Великом Новгороде, Новгородском, Любытинском, Валдайском, Чудовском и Старорусском районах. Область потратит деньги на создание и развитие пляжей, национальных туристических маршрутов и кемпингов. Помимо этого средства направят на покупку туристического оборудования, создание электронных путеводителей.

Губернатор области Андрей Никитин поблагодарил главу Ростуризма Зарину Догузову за поддержку субъекта и за высокие требования к уровню качества предоставляемых услуг в туриндустрии.

«Только такой подход позволяет регионам расти. Этот рост мы видим у себя, у своих коллег и мы понимаем, что нам нужно двигаться вперед еще активнее», — заявил Никитин.

При этом глава Ростуризма отметила положительную тенденцию состояния туротрасли Новгородской области. Турпоток и доход от туризма выросли практически в 2,5 раза. Догузова прогнозирует, что в ближайшие пять лет туристическая отрасль региона может вырасти еще в 3,5 раза.

Глава Ростуризма подчеркнула, что в Новгородской области нужно больше развивать сферу гостеприимства, гостиницы и кемпинги. А интересные локации надо объединять в туристические маршруты.

«Ключевая задача по Великому Новгороду — создание туристически привлекательного центра города, где интересно и интерактивно увязаны все ключевые локации, сформированы новые точки притяжения, работают кафе, рестораны, частные музеи, сувенирные лавки, отели и др.», — заключила Догузова в своём Telegram-канале.

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