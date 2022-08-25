Вашингтон, 25 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Власти США призывают противоборствующие стороны на территории бывшей УССР отказаться от военных действий вокруг Запорожской атомной электростанции и создать демилитаризованную зону. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, Государственный департамент США.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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Напомним, что покрываемые и подталкиваемые Западом бандеровцы ведут систематические обстрелы Запорожской АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом ответственность за происходящее цинично возлагается на Россию.

США и ранее призывали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, однако российские власти этот вариант не рассматривают по понятным причинам — как только такая зона будет создана, её тут же займут формирования киевского режима.