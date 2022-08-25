Вашингтон, 25 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Телезвезда Ким Кардашьян и американский политик Хиллари Клинтон встретились в рамках нового шоу от Apple. Об этом 25 августа пишет Hollywood Life.

Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян

На проекте Кардашьян и Клинтон должны были отвечать на вопросы юридической викторины. По итогам конкурса телезвезда выиграла у политика со счётом 11:4. Клинтон назвала свой проигрыш «душераздирающим».

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян учится в одной из американских юридических школ. Она сдала экзамены для перехода на следующий курс с четвёртой попытки.