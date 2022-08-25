Нижний Новгород, , 17:21 — REGNUM В Нижегородскую область прибыли вице-премьер РФ, глава Правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природы РФ Александр Козлов. Они направились в штаб по ликвидации лесного пожара в Воротынском районе в поселке Кузьмияр.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Планируется, что федеральная делегация совершит облет пострадавших от природного пожара территорий Нижегородской области и Марий Эл. После чего состоится совещание оперативного штаба.

Гостей встретили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, нижегородский губернатор Глеб Никитин и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру посетить регионы, где наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. Григоренко планировал сначала побывать в Рязанской области, затем в Нижнем Новгороде и Марий Эл. После этого зампред правительства России должен представить главе государства подробный доклад.

Напомним, пожар в Воротынском районе начался 11 августа. 15 августа огонь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. 24 августа врио главы Марий Эл и губернатор Нижегородской области докладывали президенту о ситуации с пожарами. Никитин и Зайцев заверили, что на территориях регионов пожары локализованы. Глава МЧС России сообщил, что вводится межрегиональный режим ЧС (чрезвычайной ситуации). До этого режим ЧС действовал на всей территории Нижегородской области и в Юринском районе Марий Эл.