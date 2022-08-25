Рязань, 25 августа 2022, 17:22 — REGNUM Праздничный салют на День города в Рязани не состоится. Мероприятие несовместимо с ситуацией, когда спасатели борются с природными пожарами. Об этом 25 августа в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Рязань в 2022 году отмечает 927-й день рождения. Из-за лесных пожаров, охвативших область, власти решили отменить праздничный салют.
Празднование Дня города в Рязани запланировано с 26 по 28 августа.
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