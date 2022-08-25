Рязань, 25 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Праздничный салют на День города в Рязани не состоится. Мероприятие несовместимо с ситуацией, когда спасатели борются с природными пожарами. Об этом 25 августа в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Рязань в 2022 году отмечает 927-й день рождения. Из-за лесных пожаров, охвативших область, власти решили отменить праздничный салют.

«Все вместе мы трепетно готовились к празднованию Дня города. Приняли решение отменить салют, который планировался на спонсорские средства. Считаем, что салют, по-человечески, несовместим с непростыми обстоятельствами тушения пожаров, борьбой с огнём за людей, их дома, нашу природу. Всей душой, привлекая всю возможную помощь, Рязань со спасателями!», — написала глава города.

Празднование Дня города в Рязани запланировано с 26 по 28 августа.