Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Президент США Джо Байден назначил новым директором Секретной службы США Ким Читл, которая станет второй женщиной-руководителем агентства за всю его 157-летнюю историю., сообщает 24 августа Washington Post.

Агенты Секретной службы США Цитата из к/ф «На линии огня». Реж. Вольфганг Петерсен. 1993. США

В заявлении Байдена указывается, что Ким Читл служила в связанных с безопасностью ведомствах на протяжении 27 лет и работала в охране самого политика, когда он еще был вице-президентом.

Напомним, в июле Джо Байден объявил об отставке Джеймса Мюррея с поста главы Секретной службы США.

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