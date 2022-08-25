Вашингтон, 25 августа 2022, 17:34 — REGNUM Президент США Джо Байден назначил новым директором Секретной службы США Ким Читл, которая станет второй женщиной-руководителем агентства за всю его 157-летнюю историю., сообщает 24 августа Washington Post.
В заявлении Байдена указывается, что Ким Читл служила в связанных с безопасностью ведомствах на протяжении 27 лет и работала в охране самого политика, когда он еще был вице-президентом.
Напомним, в июле Джо Байден объявил об отставке Джеймса Мюррея с поста главы Секретной службы США.
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