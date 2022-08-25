Вашингтон, 25 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назначил новым директором Секретной службы США Ким Читл, которая станет второй женщиной — руководителем агентства за всю его 157-летнюю историю, сообщает 24 августа Washington Post.

Цитата из к/ф «На линии огня». Реж. Вольфганг Петерсен. 1993. США Агенты Секретной службы США

В заявлении Байдена указывается, что Ким Читл служила в связанных с безопасностью ведомствах на протяжении 27 лет и работала в охране самого политика, когда он еще был вице-президентом.

Напомним, в июле Джо Байден объявил об отставке Джеймса Мюррея с поста главы Секретной службы США.