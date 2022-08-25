Берлин, 25 августа 2022, 17:28 — REGNUM Упрёками осыпали читатели Die Welt опубликованные фотографии германского федерального канцлера Олафа Шольца, взобравшегося на ЗСУ Gepard в Германии на полигоне, где тренируют бандеровцев.
Многих возмутило, что Шольц в то время, как у страны масса проблем с экономикой и особенно — с энергоносителями, развлекает бандеровских боевиков, осматривая технику, из которой их учат убивать.
Как написал Аndreas K., «нелепее ничего в жизни не видывал».
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