Берлин, , 17:28 — REGNUM Упрёками осыпали читатели Die Welt опубликованные фотографии германского федерального канцлера Олафа Шольца, взобравшегося на ЗСУ Gepard в Германии на полигоне, где тренируют бандеровцев.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многих возмутило, что Шольц в то время, как у страны масса проблем с экономикой и особенно — с энергоносителями, развлекает бандеровских боевиков, осматривая технику, из которой их учат убивать.

Как написал Аndreas K., «нелепее ничего в жизни не видывал».

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